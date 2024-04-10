Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sevgi Evlerini Ziyaret Etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı sebebi ile sevgi evlerini ziyaret ederek, çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Ramazan Bayramı'nı sevgi evlerinde çocuklarla beraber geçirdi. Fehmi Öney Çocuk Evleri sitesini ziyaret eden Vali Aslan, çocukların bayram sevincine ortak oldu. Her çocuğa çeşitli hediyeler dağıtan Vali Aslan, "Çocukların sevinci bayramın en güzel müjdesidir. Çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bayram dileyerek, sevgiyle kucaklaşmayı ve birlikte güzel günler geçirmeyi temenni ederim" dedi. - DÜZCE