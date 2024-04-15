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Fareler Isparta'da Arpa Tarlasını İstila Etti

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Isparta'da arpa tarlasını fareler istila etti. Duruma çektiği görüntülerle sosyal medya hesabından isyan eden üretici Hüseyin Selçuk, "Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde 2 dönüm arpa ekili tarlayı fareler istila etti. Tarlaya gelerek fare istilasını gören üretici Hüseyin Selçuk bu duruma isyan ederek tarlasının son halinin görüntüsünü çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Üretici Selçuk görüntüde, "Tarlayı tertemiz etmişler. Allah'ım. Bundan sonra domuz vurmak yok. Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum. Gitti bizim 2 dönüm arpa" dedi.

Farelerin tarladaki arpa ve buğdaya büyük zarar vererek üreticileri zor durumda bıraktığını söyleyen Selçuk, yıllardır verdiği emeğin fareler tarafından bir anda yok edildiğini söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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