Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AA Düzce Bürosunu Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Düzce Büro'sunu ziyaret etti.

AA Düzce Bürosu'na gelen Aslan, muhabir Ömer Ürer ve Göksel Cüneyt İğde'den ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aslan, çalışanlara başarılar dileyerek, AA'nın kurulduğu günden bu yana doğru ve dürüst haberciliğini sürdürdüğünü belirtti.

Ajansın bütün devletlerde muhabir ağının bulunduğunu ifade eden Aslan, "Türkiye'nin dört bir yanında kılcal damarlara uzanabilen, hem objektif habercilik hem halkın haber alabilme ihtiyacını karşılama hem de gazetecilik ilke ve etiğine hakim olma noktasında hakikaten örnek ve güzide bir teşkilat olarak faaliyetlerine devam etmekte." dedi.

Aslan, AA'nın geçtiği haberleri dünyanın dört bir tarafındaki birçok haber portalının kullandığına işaret ederek, yakın coğrafyanın tamamında AA'nın haberlerinin kaynak gösterildiğini vurguladı.

Bu gururun, göğüslerinin kıvançla kabarmasına vesile olduğunu dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Allah sizlere başarı nasip etsin. Tabii ki bir haber ajansının tek başına çatısının olması sadece örgütlenme yapısıyla değil, insan odaklı işlerin, insanın özverisi, gayreti ve sorumluluk duygusuyla irtibatlı. Gerek AA'nın Düzce Bürosu olsun, gerekse AA Genel Merkezi'nin Türkiye sathında çalışmaları olsun bir okul vazifesi görmekte. İstihdam ettiği arkadaşlarımız belirli standart içerisinde yetiştiriyor. Belirli olgunluk ve asgari standarda ulaştırıyor. Bunu her tarafta görebiliyoruz. Bu noktada Anadolu Ajansı basın sektörüne de gazeteci yetiştiren bir ocak."

Vali Aslan, ziyaretin ardından çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Ajansı Selçuk Düzce Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kim? Tarzan Rıfkı filmi konusu, oyuncuları ve Tarzan Rıfkı özeti! Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi? Avanak Abdi konusu nedir? Avanak Abdi filmi ne anlatıyor? Avanak Abdi filmi hikayesi! Avanak Abdi filmi oyuncuları kim? Avanak Abdi filmi konusu, oyuncuları ve Avanak Abdi özeti! Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi konusu ne, oyuncuları kimdir? Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Vizontele ne zaman çıktı? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Vizontele filminin konusu nedir? Vizontele filmi oyuncuları kimlerdir? Vizontele film özeti Mahalleden Arkadaşlar filmi nerede çekildi? Mahalleden Arkadaşlar ne zaman, hangi tarihte vizyona giriyor? Mahalleden Arkadaşlar filmi oyuncuları kim? Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu, oyuncuları ve Mahalleden Arkadaşlar özeti! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi neden yok? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ömer neden yok? Ömer yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title