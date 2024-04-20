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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından maçın son taktik çalışmaları yapıldı. Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Spor

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