Gaziantep FK, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmanda, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular özel programla çalıştı. Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Güneydoğu temsilcisi, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.