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Çin'in kalkınma modeli küresel ölçekte örnek teşkil ediyor

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1. SES 1 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, kısa süre önce verdiği söyleşide Çin'in kalkınma modelinin küresel ölçekte hızlı modernleşme ve büyüme için en iyi uygulamalara ışık tuttuğunu söyledi.

SES 1 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Çin özellikle son on yılda stratejik olarak daha yenilikçi stratejilere, yüksek teknolojili endüstriler geliştirmeye, katma değerli üretim birimlerine ve daha çevre dostu üretime odaklandı. Bu bağlamda Çin'in kalkınma modeli, diğer bazı Asya ülkeleriyle birlikte hızlı modernizasyon ve kalkınma alanında en iyi uygulamalar açısından başarılı bir örnek teşkil ediyor."

Akademisyene göre, dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olması nedeniyle Çin'in deneyimi çok büyük önem taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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