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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Memik Yılmaz, Teknik Direktör Selçuk İnan ve futbolcularla görüştü.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Vali Kemal Çeber, ziyaret sırasında Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Teknik Direktör Selçuk İnan ve futbolcularla yakından ilgilenerek görüşme gerçekleştirdi.

Futbolcularla bir araya geldiği sırada açıklamalarda bulunan Vali Çeber, "Bu benim takımı aslında ikinci ziyaretim. Maçlara geliyorum ama fiziken ikinci ziyaretim. Buraya özel siparişle geldim. Tüm Gaziantep, tüm vatandaşlar, tüm kurumların söylediği şey takım bilsin ki tüm gücümüzle takımımızın arkasındayız. Çok sevdiğim Selçuk İnan kardeşime hayırlı olsun demek için buradayım. Kendisi taraflı tarafsız herkesin çok sevdiği bir futbolcuydu ve spor adamı. Gelişiyle şehir yeniden motive oldu. Tabii şehir olarak bir endişemiz yok. Şu anda bulunduğumuz yerin olmamız gereken yer olmadığını biliyoruz. Çünkü her birinizi şehir tanıyor. Yani mevkilerinizin en önemli oyuncuları olduğunuzu biliyoruz. İsim isim her birinizin futbolcu kalitenizi biliyoruz. Bunun için tüm gücümüzle sizin yanınızdayız. Bunu özellikle söylemek için antrenmanınızı böldük. Bu sene ile ilgili kaygımız yok. Önümüzdeki sene ne kadar yukarıda olabiliriz onu düşünüyoruz. Size güveniyoruz. Yanınızdayız. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından futbolcularla ve Teknik Direktör Selçuk İnan'la sohbet eden Vali Çeber, futbolcuların antrenmanını izleyerek başarı dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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