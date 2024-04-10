Kıbrıs Gazisi Dursun Bakaç'ın Cenazesi Defnedildi
Kanser tedavisi gören ve tedaviye yanıt vermeyip hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Dursun Bakaç son yolculuğuna uğurlandı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde oturan, kanser tedavisi gören ve tedaviye yanıt vermeyip hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Dursun Bakaç'ın cenaze programına katıldı. Kıbrıs Gazisi Dursun Bakaç, Aziziye Merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi. Bakaç'ın ailesini cenaze töreninde Düzce Valisi Selçuk Aslan ve beraberindeki protokol üyeleri yalnız bırakmadı. - DÜZCE