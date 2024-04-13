İzmir'de 102 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Urla ve Selçuk ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen hareketli lastik bot içerisindeki 23'ü çocuk toplam 102 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Nisan'da Çeşme, Urla ve Selçuk ilçeleri açıklarında hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23'ü çocuk toplam 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler yapılan sağlık işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi. - İZMİR