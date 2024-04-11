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İzmir'de 11'i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Çeşme, Selçuk ve Urla ilçeleri açıklarında lastik botlardaki 11'i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, durdurduğu lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Selçuk açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi Yağcılar Mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve İzmir İl Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile kara üzerinde bulunan 2'si çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk İzmir Çeşme Dünya Güncel Haberler

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