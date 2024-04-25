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Türkiye-Çin Alım Heyeti Programı Düzce Teknopark'ta Gerçekleştirildi

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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Düzce Teknopark ve ITTC – Tianfu International Technology Transformation Center iş birliğinde düzenlenen 'B2MATCH/Türkiye-Çin Alım Heyeti' programı Düzce Teknopark'ta gerçekleştirildi. Programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nedim Sözbir, Çin heyeti, protokol üyeleri, sanayiciler, iş dünyası temsilcileri ve davetli konuklar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Düzce Teknopark ve ITTC – Tianfu International Technology Transformation Center iş birliğinde düzenlenen "B2MATCH/Türkiye-Çin Alım Heyeti" programı Düzce Teknopark'ta gerçekleştirildi.

Programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nedim Sözbir, Çin heyeti, protokol üyeleri, sanayiciler, iş dünyası temsilcileri ve davetli konuklar katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Türkiye ile Çin arasında ikili ilişkilerin devamlılığı konusuna dikkat çekti.

Rektör Nedim Sözbir uluslararası ticaretin ve teknoloji transferinin önemine dikkat çekerek, her iki ülke arasında karşılıklı ticaretin ve yatırımların artırılması gerekliliğini vurguladı.

Vali Selçuk Aslan, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine imkan sağlayacak bu tür etkinliklerin önemine değindi ve iş dünyasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Çok çeşitli değerlendirmelerin ve ikili iş birliği imkanlarının görüşüldüğü program, her iki ülkenin diplomatik ilişkilerine, ticaret potansiyeline, bölgenin firmaları ve iş dünyası temsilcileriyle iş birliği potansiyeline katkı sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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