Bakan Koca'dan videolu bayram mesajı
, SAĞLIK Bakanı, Fahrettin Koca, "Bu bayram, yalnız evlerimize geldi.
27.05.2020 02:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:07
, SAĞLIK Bakanı, Fahrettin Koca, "Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere" dedi.
- Ankara
Bakan Koca, Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere" ifadelerine yer verdi.
- Ankara
Kaynak: DHA