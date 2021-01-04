Bakan Elvan: 2021 yılı makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır
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Bakan Elvan: 2021 yılı makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır

04.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:10
Bakan Elvan: 2021 yılı makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır" dedi.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceklerini bildirdi. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceklerini vurgulayan Bakan Elvan, şunları söyledi: "2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır. Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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