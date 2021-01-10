Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)
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Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)

10.01.2021 23:54 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:59
Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)

BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPTIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" dedi.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ OLAY YERİNDEDepremin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ilçeye sevk edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz depremin merkezi Kalecik Eskiköy'e ulaştı. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyemize intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, bizlere Başkent 153 çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz" denildi.DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİMerkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem, Kırıkkale ve Çankırı'da da hissedildi. Kırıkkale'de deprem nedeniyle endişelenen bazı vatandaşlar evlerinden sokağa çıktı. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalecik merkezli 4.5 şiddetinde meydana gelen deprem ilimizde de yoğun bir şekilde hissedilmiş, bütün ilçelerimiz ve köylerimizle irtibata geçilmiş olup şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun"  denildi.

Öte yandan depremin hissedildiği Çankırı'da da kısa süreli panik yaşandı. Çankırı Valisi Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.


Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)
Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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