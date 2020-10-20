Züğürt Ağa oyuncuları kimler? Züğürt Ağa konusu nedir? Züğürt Ağa Imdb

Züğürt Ağa filmi Nesli Çölgeçen tarafından çekilen bir filmdir. Zengin oyuncu kadrosu, büyük beğeni toplayan konusu ile sayesinde pek çok ödül toplamıştır.

ZÜĞÜRT AĞA KONUSU

Yeşilçam tarihinin, feodalizmden kapitalizme geçiş sürecine odaklanan film, beyazperdeye çok etkileyici bir şekilde aktarılan yapımlardan biridir. Yer yer, müthiş romantik sekanslar içeren film, seks düşkünü kart dedenin, gerdek gecesi taze gelin Kiraz'ın koynunda ölmesi sonrası gelişen trajikomik olaylar anlatılıyor. Haraptar köyünün Ağası için yaşamı çekilmez kılan olayların başlangıcı bu olurken, kendi köylüleri tarafından dolandırılan Ağa çareyi köyü satılığa çıkarmakta bulur. Gözünü rant hırsı bürümüş siyasilere Haraptar'ı peşkeş çeken Ağa soluğu büyük şehirde alır. Ancak metropol yaşamı, şimdiye dek tanıdığı görkemli yaşantısında edindiği pratiklerle altından kalkılabilecek gibi değildir. Çoğu kez komik ve kimi zaman acıklı denemelerle hayatta kalma savaşı veren Ağa'yı karısı da terkettiğinde yanında sadece Kiraz kalıp ona destek verir. Ağa'nın öğreneceği şeyler vardır...

Özellikle Kiraz'ın yıllarca içinde büyüttüğü aşkını ağaya açıldığı an, ağanın Kiraz'a insani yaklaşımı eşsiz sahneler içeriyor. Senaryoyu Yavuz Turgul kaleme aldı ve Nesli Çölgeçen imzalı başyapıt "Züğürt Ağa", 70'ler-80'ler sürecine dair tüm unsurları mükemmel yansıtıyor.

ZÜĞÜRT AĞA ÖDÜLLERİ

1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Füsun Demirel

1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo - Yavuz Turgul

1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Müzik - Atilla Özdemiroğlu

1986 İstanbul Film Festivali, En İyi Türk Filmi - Nesli Çölgeçen

ZÜĞÜRT AĞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin Haraptar köyü sahnelerinin çekimleri Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşti.

ZÜĞÜRT AĞA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Züğürt Ağa, 1985 yılının sonbaharında çekilmiştir.

ZÜĞÜRT AĞA OYUNCULARI

Şener Şen

Rolü : Ağa

Erdal Özyağcılar

Rolü : Kekeç Salman

Nilgün Nazlı

Rolü : Kiraz

Füsun Demirel

Rolü : Ağanın karısı

Atilla Yiğit

Bahri Selin

Rolü : Abdo Ağa

Can Kolukısa

Rolü : Kahya

Ayla Arslancan

Celal İpek

Filiz Küçüktepe

Ali Osman Okumuş

Funda Çakmaktaş

Kemal İnci

Celal Yassıtaş

Kadir Yılmaz

Hamdiye Turan

Habil Yenici

Ahmet Yutmaz