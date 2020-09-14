ZONGULDAK Üzerine dolap devrilen Ebrar öldü

Üzerine dolap devrilen Ebrar öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2 yaşındaki Ebrar D.?ın üzerine dolap devrildi. Ebrar dolapta bulunan bir cismin başına saplanması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Ereğli Karabacak Mahallesi'nde meydana geldi. Hastaneye giden anne Ö.D. ve baba K.D., 2 yaşındaki kızları Ebrar D.?yi babaannesine bıraktı. İddiaya göre, Ebrar D.'nin üzerine evde bulunan dolap devrildi. Dolapta bulunan sivri bir cisim Ebrar'ın başına saplandı. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine özel hastaneye kaldırılan Ebrar, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acı haberi hastanede alan Ö.D. ve K.D. sinir krizi geçirdi. Ebrar D.'nin cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ebrar D.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.