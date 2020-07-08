Zonguldak'ta sağanak yağmur yolları göle döndürdü

ZONGULDAK'ta, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte saat 06.00 sıralarında gök gürültüsüyle birlikte sağanak yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gazipaşa Caddesi'ne yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yaşanan zincirleme kazada 4 araç hasar gördü. Belediye ekipleri, rögarların tıkanmaması için çalışma yaptı. Yağmur nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama oldu. Zonguldak-Kozlu ilçe karayolunda su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

YAĞMURDA DUŞ ALDI

Sıcak havalardan bunalan Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi eski müdürü Abdullah Bakır ise sağanak yağmur altında duş aldığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Şampuanla başını yıkayan Bakır, yağmurun tadını çıkardı.