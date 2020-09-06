Zonguldak'ta hortum paniği

Zonguldak kıyılarında yağmurun ardından denizde ortaya çıkan hortumlar korkuttu.

06.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:07

Zonguldak kıyılarında yağmurun ardından denizde ortaya çıkan hortumlar korkuttu.

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Kent merkezinin 2 kilometre açığında oluşan 3 hortum paniğe sebep oldu. Belli aralıklarla oluşan 3 hortumu gören vatandaşlar olayı cep telefonu ile görüntüledi. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum daha sonra gözden kayboldu.

Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

(İHA)