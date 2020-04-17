İranlı Zombi gelin koronavirüse yakalandı

Sosyal medyada aşırı makyajlı ve filtreli fotoğraflarını paylaşarak şöhrete kavuşan Fatemeh Khisvand'ın İran'da tutulduğu cezaevinde koeonavirüse yakalandığı açıklandı. Instagram'da Sahar Tabar lakabını kullanan 22 yaşındaki genç kadın Ekim ayından beri "Şiddeti, zinayı övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek" suçlamalarıyla cezaevinde tutuluyordu.

"TEDAVİSİNE ENGEL OLUNMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamayı; ABD merkezli, İnsan Hakları Merkezi isimli kuruluş yaptı. Kuruluş adına açıklama yapan avukat Payam Derafshan, "Bu genç kadının, cezasının uzatılmasına ve hapisten çıkarak tedavi olmasına engel olunmasını kabul etmiyoruz" dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Hapishane yetkililerinin bu iddiayı yalanladığını söyleyen Derafshan, "Fakat hapishane içerisinden aldığım birçok kaynak bana o koğuşta çok sayıda Kovid-19 hastasının olduğunu söyledi. Yetkililere çağrımız hasta olanları hapishaneden çıkarmaları yönündedir" ifadesini kullandı.