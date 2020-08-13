Ziynet Sali - Kalbim Tatilde şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler
Yeni çıkardığı şarkıyla gündeme gelen Ziynet Sali'nin yeni şarkısı "Kalbim Tatilde" 'nin sözleri çok merak ediliyor. Yaklaşık 8 milyon izlenme alan ve trendlere giren Kalbim Tatilde şarkısının sözleri sizlerle...
Youtube trend müzik kategorisinde şuanda 4. sırada yer alan Ziynet Sali'nin Kalbim Tatilde tekli şarkısının sözleri çok merak edilmektedir. Binlerce kişi tarafından beğenilen şarkının sözleri nelerdir, şarkıya katkı sağlayanlar kimlerdir tüm detayları yazalım.
KALBİM TATİLDE ŞARKI SÖZLERİ
Belki uyanırız bi sahilde
Dur konuşma uzat ellerini sakince
Anlatayım en basit tabirle
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
Biliyor musun
Böyle gülmezdim senden önce
Böyle doğmazdı güneş
Bitirecek tüm derdi kederimi bir bakışın
Böyle atmazdı yürek
Ah bir de dokunsan
Yangınlar az gelecek
Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye
Hoşgeldin yazıma kışıma
Kıyamam tek damla gözyaşına
Ölürüm sana bir şey olsa
Ömrümden ömür gidecek
Sanki hiç üzülmemiş
Kırılıp söylenmemiş
Sanki hiç sevmemiş gibiyim
Tatlı bir rüzgar gibi
Esersin bahar gelir
Çünkü sen cennetin dibisin
ZİYNET SALİ - KALBİM TATİLDE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Söz ve müzik kime ait : Emrah Karakuyu
Şarkı düzenlemesi : Mustafa Ceceli
Klip yönetmeni : Murad Küçük