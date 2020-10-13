Ziraat Türkiye Kupası maçları başlıyor! Ziraat Kupası maçları nasıl, nereden izlenir? ZTK maçları canlı izle!

Ziraat Kupası maçlarını canlı olarak takip etmek isteyen binlerce futbolsever, ''Ziraat Kupası maçları nasıl izlenir, hangi kanalda?'' sorunlarına yanıt arıyor. Ziraat Türkiye Kupası, Çarşambaspor - Yozgatspor 1959 FK takımlarının mücadelesiyle 1. tur maçlarına başlamış olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Kupası maçlarının 1. turu 1 Ekim'de başlıyor. İlk günde karşılaşacak takımlar şöyle:

13 Ekim 2020 13:00 ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK

13 Ekim 2020 14:30 ALTINDAĞ SPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ

13 Ekim 2020 15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR

ZİRAAT KUPASI MAÇLARI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Çarşambaspor - Yozgatspor karşılaşmasıyla 13 Ekim günü saat 13.00'de başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

14 Ekim Çarşamba

14 Ekim 2020 13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR

14 Ekim 2020 13:30 ŞİLE YILDIZSPOR - MODAFEN

14 Ekim 2020 13:30 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.

14 Ekim 2020 13:30 YALOVASPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR

14 Ekim 2020 13:30 1877 ALEMDAĞ SPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR

14 Ekim 2020 13:30 KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR - GÖLCÜKSPOR

14 Ekim 2020 13:30 FATSA BELEDİYESPOR - YOMRA SPOR

14 Ekim 2020 13:30 ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.

14 Ekim 2020 13:30 KOZAN SPOR FK - KAHTA 02 SPOR

14 Ekim 2020 13:30 MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - ADIYAMAN 1954 SPOR

14 Ekim 2020 13:30 İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ - PAYASSPOR

14 Ekim 2020 13:30 ALANYA KESTELSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR

14 Ekim 2020 15:00 BELEDİYE KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR

14 Ekim 2020 15:00 TEKİRDAĞSPOR - BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.

14 Ekim 2020 19:00 İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - CEYHAN SPOR

15 Ekim Perşembe

15 Ekim 2020 13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİ SPOR

15 Ekim 2020 14:30 TOKATSPOR A.Ş. - ERBAASPOR

15 Ekim 2020 19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003