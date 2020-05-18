Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, gece yarısı 50 yaşlarındaki bir erkek, bir apartmandaki zillere basarak yardım istedi. Daire sahipleri, yardım isteyen adamı tanımadıkları için kapıyı açmadı. Bir süre sonra gelen gürültüyle dışarı çıkan vatandaşlar yardım isteyen şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

YARDIM ETMEDİKLERİ ADAMI YERDE YATARKEN BULDULAR

Antalya'nın Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde, gece yarısı üzerinde çizgili eşofman ile tişört bulunan 45-50 yaşlarındaki bir erkek, 8 katlı binada oturan daire sahiplerinin zillerini çalarak, onlardan yardım istedi. Daire sahipleri, önce tanımadıkları kişiye kapıyı açmadı ancak ardından duyulan gürültü üzerine dışarıya çıktı. Yardım isteyen kişinin yerde yattığını gören daire sahipleri, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kimliği belirsiz erkeğin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.Polise bilgi veren daire sahipleri, ölen kişinin olay öncesinde bütün zilleri çalıp, yardım istediğini söyledi. Ölen kişinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.