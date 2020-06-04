Zeytinyağı hangi yemeklerde kullanılır? Zeytinyağlı yemek tarifleri nelerdir?

Yemeklerin daha lezzetli, yaralı ve tam kıvamında olmasını isterseniz, zeytinyağı kullanmalısınız. Zeytinyağı, kahvaltılarda, hamur işlerinde, çorbalarda, soslarda ve sebze yemeklerinde kullanılır.

Salatalarda zeytinyağı

Salatalara katkı maddesi eklenmemiş doğal zeytinyağları ayrı bir tat katacaktır. Salataların daha parlak ve lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Kahvaltılarda zeytinyağı

Zeytinyağı çiğ olarak kahvaltıların baş tacı olarak tüketilir. Sabah kahvaltıda tüketeceğiniz zeytinyağı, kilo kontrolüne yardımcı olur. Ekmek ile birlikte de tercih edilir. Tercihe göre üzerine kekik, pul biber, karabiber gibi baharatlar karıştırılarak da tüketilebilir.

Soğuk mezelerde

Soğuk mezelere çiğ olarak serpiştirilmiş zeytinyağları kullanılmalıdır.

Et ve balık yemeklerinde zeytinyağı

Et, tavuk ve balık gibi ürünleri pişirirken zeytinyağı kullanılmalıdır. Ürünlerin kızarmasına ve tadının daha lezzetli olmasına yardımcı olacaktır.

Hamur işlerinde zeytinyağı

Hamur işlerinde ölçü birimi ve hamurun dokusu çok önemlidir. Bu yüzden ağır tad istemeyenler için zeytinyağı kullanılabilir.

Sebze ve bakliyat yemeklerinde zeytinyağı

Zeytinyağını salatalarda çiğ olarak kullanabileceğimiz gibi sebze yemeklerinde de kullanabiliriz. Muhteşem zeytinyağlı sebze yemekleri yapabilirsiniz.

Çorbalarda zeytinyağı

Çorbalarda istediğiniz sıvılığı ayarlayabilmek için zeytinyağı kullanılır. Aromasını istediğiniz dokuya ulaştırmak için zeytinyağı kullanılmalıdır.

Tatlılarda zeytinyağı

Tatlı yaparken kullanılan zeytinyağı, tatlının tadını , dokusunu ve kalori miktarını değiştirmektedir.