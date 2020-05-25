Emniyet'ten Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı iddialarına ilişkin açıklama geldi

Sosyal medyada yayınlan polisin gençlere şiddet uyguladığı iddialarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada olay şöyle anlatıldı. Zeytinburnu'nda ring halindeki devriye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halinde olan 34 TC 3882 plakalı araçtan ve içindeki şahıslardan şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü hızını arttırarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada polis ekipleri şüphelileri Sümer Mahallesi 65/3 Sokak üzerinde durdurdu.

POLİSE KARŞI ŞİDDETLİ MUKAVEMET

Bunun üzerine araçtan inen sürücü Kadir T. (19) polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Polis ekipleri T.'yi kelepçe takarak gözaltına aldı. Araçta bulunan diğer şüpheliler Metehan Ç. (20) ve Orhan Ç. (18) de polis ekiplerine şiddetli bir şekilde mukavemette bulundu. Olay yerine takviye ekip çağıran polis ekipleri, kendilerine hakaret eden ve şiddetli bir şekilde direnen şahısları kontrol altına almaya çalıştı. Bu sırada şüpheli araçta bulunan diğer kişi Özen E. (36) arkadaşlarını yatıştırmaya çalıştı. Polise karşı şiddetli mukavemete devam eden şahıslar zor kullanılarak göz altına alındı.

ARAÇ SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan araç sürücüsü Kadir T.'nin 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulan araç sürücüsüne araç sürücüsüne trafik unsurları tarafından gerekli idari cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç içerisinde bulunan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari işlem uygulandı. Haklarında yapılan işlemlerin ardından Kadir T., Metehan Ç. ve Özen D. Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. 18 yaşını doldurmasına 1 ay olan Orhan Ç. ise ailesine teslim edilmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Araç üzerinde yapılan incelemelerde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı. Olay anına ilişkin de video yayınlandı. - İSTANBUL