Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti 2,5 yıllık birlikteliklerini nikah masasına oturarak taçlandırdı. Çiftin ani evliliği ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

SADE TÖRENLE EVLENDİLER

Gönülçelen dizi setinde tanışan ancak yıllar sonra tekrar denk gelerek birbirlerini tiyatro oyunlarına davet etmeleri ile başlayan aşklarını, bir otelin açık hava bölümünde gerçekleşen sade bir törenle evliliğe dönüştürdüler. Aralarında 16 yaş farkı bulunan iki ünlü ismin düğünde çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Birçok ünlü isim de çiftin mutlu karelerine tebrik yorumu yağdırdı.

İşte Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın düğün pozları...