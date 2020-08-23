Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat dünyaevine girdi!

Uzun süredir ünlü oyuncu Cansel Elçin ile aşk yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat pek çok dizi ve filmde rol aldı. Oyuncu olan Bayat, Cansel Elçin ile bugün dünya evine girdi. Çiftin düğününe aile yakınları ve dostları katıldı. Sade bir tören ile nikah masasına oturan çift, hakkında merak edilenler haberimizde.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat, 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite eğitimine devam ettiği dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında görev aldı. Daha sonra ise oyunculuk yapmak için kamera karşısına geçti.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

İlk olarak 2009 yılında Arka Sıradakiler dizisi ile gördüğümüz Zeynep Tuğçe Bayat, Gönülçelen dizisinde rol aldı. Ünlü ismi burada Nevra karakteri olarak gördük.

2011 yılında ise Yıldız Masalı adlı dizide Pelin karakterine hayat verdi.

2014 yılında Ah Neriman adlı dizide rol alan, Yeşim karakterini canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat'ı 2015 yılında yayınlanan Çilek Kokusu adlı gençlik yaz dizisinde Gonca karakterinde izledik.