Zeynep Mansur kimdir? Zeynep Mansur kaç yaşında? Zeynep Mansur boy ve kilosu nedir? Zeynep Mansur şarkıları nelerdir?

İlk sahne deneyimini 17 yaşında Ankara'nın önemli gazinolarından birinde yaşayan Zeynep Mansur kitapları, albümleri ve tarzı ile gündem olmayı başarıyor. Zeynep Mansur kimdir? Zeynep Mansur nereli?

ZEYNEP MANSUR KİMDİR?

22 Nisan 1976'da Ankara'da dünyaya geldi. 16 yıldır profesyonel olarak müzisyenlik yapmaktadır. İlk olarak 1994 yılında Maksim'de sahne aldı. 2000 yılında ilk albümü "Beyaz Sevdalar"ı çıkarttı, diğer bir taraftan da yazarlıkla uğraştı. İlk kitabını şiir kitabı olarak çıkaran Zeynep Mansur, bu şiir kitabını 2003 yılında "Sarı Saçlarımı Kestirdim" ismiyle okurlarıyla buluşturdu. Ardından 2. kitabı olan "Platonik Bir Aşk" isimli romanını, 2004 yılında çıkarttı. Platonik Bir Aşk isimli romanının çıktığı sene, "Yüzde Yüz Severim" adlı 2. albümü de sevenleriyle buluştu. "Yüzde Yüz Severim" şarkısı o senenin en çok dinlenen şarkısı olmuştur. 2005 senesinde, "Platonik Bir Aşk" adlı romanının devamı niteliğinde olan 3. kitabı "Gidiyorum Bu Aşktan" isimli romanı çıktı. 2006 yılında "Sen Nasıl İstersen" isimli maxi single çıkarttı. Çok kısa bir süre içerisinde, 4. kitabı "Ben Erkek Olsaydım" isimli romanını çıkartmıştır. 2013 yılında "Yudum Yudum" isimli maxi single çıkarttı. 2 yıl aradan sonra "Yine Bana Zor Geliyor" isimli single çalışmasını çıkarttı. Sözleri Ayşen Şimşekyay ve müziği Kemal Şimşekyay'a ait olan "Yine Bana Zor Geliyor" için Murad Küçük yönetmenliğinde çekilen klipte Mansur, Nazlı Alaca tarafından tasarlanan beş farklı kıyafet giydi.

ZEYNEP MANSUR KİTAPLARI NELERDİR?

Sarı Saçlarımı Kestirdim (2003)

Platonik Aşk (2004)

Gidiyorum Bu Aşktan (2005)

Ben Erkek Olsaydım (2009)

ZEYNEP MANSUR ALBÜMLERİ NELERDİR?

Beyaz Sevdalar (2000)

Yüzde Yüz Severim (2004)

Sen Nasıl İstersen (2006)

Yudum Yudum (2013)

Yine Bana Zor Geliyor (2016)