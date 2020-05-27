Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan geçen pazar sabahı 05.30'da Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürmüş, sonra da kendini yaralamıştı.

14 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinden Kenan Gürbüz'ün göre, Kemaloğlu'nun, 2011'den bugüne kadar 10 kez kasten yaralama, 1 cinsel saldırı olmak üzere 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da "Cinsel Saldırı ve Kasten Yaralama" suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Kemaloğlu'nun "Nitelikli dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da kaydı bulunuyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, geçen Pazar günü sabah 05.30 sıralarında Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı.