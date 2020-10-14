Zenit, THY Euroleague'deki iki maçta, koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldı

Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle THY Euroleague'de iptal edilen iki maçta hükmen mağlup sayıldı.

TOPLAM 13 KİŞİDE VAKAYA RASTLANDI

THY Euroleague'den yapılan açıklamada, Zenit'in TD Systems Baskonia ve Valencia ile oynaması gereken maçlarda 20-0 hükmen mağlup ilan edildiği belirtildi.

8 basketbolcu, 4 antrenör ve 1 masöründe koronavirüs tespit edilen Zenit'in, maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi nedeniyle lig karşılaşmaları iptal edilmişti.