Zenit, THY Euroleague'deki iki maçta, koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zenit, THY Euroleague'deki iki maçta, koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldı

14.10.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:36

THY Euroleague yönetimi, koronavirüs vakaları nedeniyle Baskonia ve Valencia maçlarına çıkamayan Zenit'in, bu karşılaşmalardan 20-0 hükmen mağlup ilan edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle THY Euroleague'de iptal edilen iki maçta hükmen mağlup sayıldı.

TOPLAM 13 KİŞİDE VAKAYA RASTLANDI

THY Euroleague'den yapılan açıklamada, Zenit'in TD Systems Baskonia ve Valencia ile oynaması gereken maçlarda 20-0 hükmen mağlup ilan edildiği belirtildi.

8 basketbolcu, 4 antrenör ve 1 masöründe koronavirüs tespit edilen Zenit'in, maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi nedeniyle lig karşılaşmaları iptal edilmişti.

Zenit, THY Euroleague'deki iki maçta, koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

İlgili Haberler

THY Euroleague: Anadolu Efes: 71 - Fenerbahçe: 80
THY Euroleague: Anadolu Efes: 71 - Fenerbahçe: 80
THY Euroleague'de Türk derbisi zamanı: Anadolu Efes Fenerbahçe
THY Euroleague'de Türk derbisi zamanı: Anadolu Efes Fenerbahçe
THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı
THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Vladimir Putin Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Özgü Namal İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Sergen Yalçın Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zenit, THY Euroleague'deki iki maçta, koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 13:36:59. #1.14#
title