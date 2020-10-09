Zeki Demirkubuz kimdir? Zeki Demirkubuz kaç yaşında, nereli? Zeki Demirkubuz filmleri

Zeki Demirkubuz, Isparta'da doğdu ve liseyi dışardan tamamlayarak İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne başladı. Zeki Ökten'in asistanlığını yaparak 1986 yılında sinemaya adım attı. İlk filmi ise C Blok oldu, ardından bağımsız senarist olarak kendi filmlerini yapmaya başladı.

ZEKİ DEMİRKUBUZ KİMDİR?

Demirkubuz, 25 Temmuz 1964 tarihinde Isparta'da dünyaya geldi. Ortaokulu Isparta'da, Gönen Öğretmen Okulu'nda bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. Liseye İstanbul'da başladıysa da okulu bırakarak fabrika ve atölyelerde çalışmaya başladı. 1980 darbesinden sonra tutuklanıp üç yıl hapis yattı. Bu dönemde edebiyata ilgi duymaya başlayıp, Dostoyevski'yi keşfetti. Tahliyesinin ardından Anadolu'nun çeşitli kentlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini erteleyebilmek için okula dönmeye karar verdi ve liseyi dışarıdan bitirerek İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girdi.

Sinemaya 1986 yılında Zeki Ökten'in asistanlığını yaparak başladı. İlk uzun filmi C Blok'u (1994) çekene kadar çeşitli yönetmenlerin asistanlığını yürüttü. C Blok'tan sonra Demirkubuz, kendi senaryolarını yazan bağımsız bir yönetmen olarak çalışmaya devam etti. Demirkubuz'u Venedik Film Festivali'nde gösterilen ikinci filmi Masumiyet'le dünya çapında tanınır hale geldi. Demirkubuz'un üçüncü filmi olan Üçüncü Sayfa, Türkiye'nin yanı sıra Locarno ve Rotterdam Film Festivalleri de dahil olmak üzere Avrupa'da çok sayıda film festivalinde gösterildi. Zeki Demirkubuz "Karanlık Üzerine Öyküler" adındaki üçlemenin ilk iki filmi, Yazgı ve İtiraf, 2002 yılında Cannes Film Festivali'nin "Un Certain Regard" bölümünde gösterildi. Başrolünü de üstlendiği Bekleme Odası'yla (2003) üçlemesini tamamlayan Demirkubuz, sonrasında 2006 yılında Masumiyet'in başlangıç öyküsünü anlatan Kader'i çekti. 2009 yılında gösterime giren 'Kıskanmak' filminin ardından, 2012'de 'Yeraltı' adlı filmi çekti. Bulantı ve Kor filmlerini 2015 itibarıyla tamamladı.

Kemal Sunal'ın oynadığı yoksul filminde rol alan oyuncu ve yönetmen, İşler Güçler dizisinin final bölümünde yer aldı.

FİLMLERİ VE ÖDÜLLERİ

1994 C Blok - 1995 Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) - (En İyi Yönetmen ve Film)

1997 Masumiyet - 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali - (Halk Jurisi Avni Tolunay Ödülü)

1999 Üçüncü Sayfa - 36. Antalya Altın Portakal Film Festivali - (Behlül Dal Juri Özel Ödülü, En İyi Senaryo)

2001 İtiraf - 13. Ankara Film Festivali - (En İyi Yönetmen, Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü)

2001 Yazgı - 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali - (En İyi 3. Film, En İyi Yönetmen)

2003 Bekleme Odası - 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali (Behlül Dal Juri Özel Ödülü)

23. İstanbul Uluslararası Film Festivali (En İyi Türk Yönetmen)

2006 Kader - 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali (En İyi Film)

12. Nürnberg Film Festivali (En İyi Film)

25. İstanbul Uluslararası Film Festivali (FIPRESCI Ödülü, En İyi Yönetmen)

18. Ankara Uluslararası Film Festivali (En İyi Yönetmen)

2009 Kıskanmak - 46.Antalya Altın Portakal Film Festivali - (En İyi Kadın Oyuncu)

2012 Yeraltı - 2012 Dubai İnternational Film Festivali - (En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu)

45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - (En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)

2015 Bulantı

2016 Kor