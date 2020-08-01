Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi

Fransız kulübü LOSC Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı. Fransız ekibine 2 yıllık sözleme imzalayan milli futbolcu, düzenlenen basın toplantısıyla taraftara tanıtıldı.

Basın toplantısında Burak'ın yeni takımındaki forma numarası da belli oldu. Yeni formasıyla objektiflere poz veren golcü futbolcuya milli takımdan da arkadaşı olan Zeki Çelik'in büyük bir jest yaptığı ortaya çıktı. Fransız ekibinde geçen sezon 17 numarayla sahada yer alan Çelik, forma numarasını yeni takım arkadaşına verdi.

"MERAK ETME AĞABEY, 17 NUMARA SENİNDİR"

Zeki'ye bu hareketi için teşekkür eden 35 yaşındaki futbolcu, basın toplantısında yaptığı açıklamada "Zeki Çelik'e herkesin önünde teşekkür ediyorum. Milli takımda onun kaptanıyım. 17 numarayı bana verdi. Türkiye'de yaşça büyük olanlara saygı önemlidir. Bana merak etme ağabey, 17 numara senindir dedi" ifadelerini kullandı.

"İKİSİNDEN DE GÖRÜŞ ALDIM"

Lille'de oynayan diğer milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan transfer öncesi görüş aldığını belirten Burak Yılmaz "Luis Campos ile 20 gün önce İstanbul'da görüştükten sonra kararımı vermiştim. Tabi ki de hemen Yusuf ve Zeki ile konuştum. Onlara sormam gereken soruları sordum onlar da beklediğim cevapların üstünde cevaplar verdi" dedi.

BERABER POZ VERDİLER

Lille'de oynayan üç milli futbolcu, Burak Yılmaz'ın sözlerinin bitmesinin ardından Fransız basınına beraber poz verdi.