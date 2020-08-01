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Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi

Beşiktaş'tan ayrılıp Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a milli futbolcu Zeki Çelik'ten büyük bir jest geldi. Fransız ekibinde 17 numaralı formayı giyen Zeki, forma numarasını golcü futbolcuya bıraktı.

01.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:13

Fransız kulübü LOSC Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı. Fransız ekibine 2 yıllık sözleme imzalayan milli futbolcu, düzenlenen basın toplantısıyla taraftara tanıtıldı.

Basın toplantısında Burak'ın yeni takımındaki forma numarası da belli oldu. Yeni formasıyla objektiflere poz veren golcü futbolcuya milli takımdan da arkadaşı olan Zeki Çelik'in büyük bir jest yaptığı ortaya çıktı. Fransız ekibinde geçen sezon 17 numarayla sahada yer alan Çelik, forma numarasını yeni takım arkadaşına verdi.

"MERAK ETME AĞABEY, 17 NUMARA SENİNDİR"

Zeki'ye bu hareketi için teşekkür eden 35 yaşındaki futbolcu, basın toplantısında yaptığı açıklamada "Zeki Çelik'e herkesin önünde teşekkür ediyorum. Milli takımda onun kaptanıyım. 17 numarayı bana verdi. Türkiye'de yaşça büyük olanlara saygı önemlidir. Bana merak etme ağabey, 17 numara senindir dedi" ifadelerini kullandı.

Zeki Çelik, 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi

"İKİSİNDEN DE GÖRÜŞ ALDIM"

Lille'de oynayan diğer milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan transfer öncesi görüş aldığını belirten Burak Yılmaz "Luis Campos ile 20 gün önce İstanbul'da görüştükten sonra kararımı vermiştim. Tabi ki de hemen Yusuf ve Zeki ile konuştum. Onlara sormam gereken soruları sordum onlar da beklediğim cevapların üstünde cevaplar verdi" dedi.

BERABER POZ VERDİLER

Lille'de oynayan üç milli futbolcu, Burak Yılmaz'ın sözlerinin bitmesinin ardından Fransız basınına beraber poz verdi.

Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi
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