Zayıflatan salata tarifi

Kurban Bayram'ında önünüze geçen yüksek besin değerli yiyecekleri hafifletme için mercimek salatasını öğünlerinizde tercih edebilirsiniz. Böylece menüleriniz hafifleyecek ve diyetinizi koruyabileceksiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Yarım bardak haşlanmış yeşil mercimek

Yarım bardak haşlanmış nohut

Az bir miktar lor peyniri

Pul biber ve tuz

Roka ya da tere

1 adet domates

2 adet kırmızı biber

Bir tutam taze nane

Birkaç yaprak marul

Bir çay kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Salataları ve yeşil mercimeği haşlayarak işe başlayın.

Yeşillikleri ve domatesleri doğrayın.

Rokayı, tereyi ve biberiyeleri ince ince kıyın.

Marulları iri parçalar halinde doğrayın.

Tüm malzemeleri geniş bir kaseye alın ve karıştırın. Üzerine baharatları ve peyniri ilave etmeyin.

Zeytinyağını salata üzerine gezdirip servis edin.