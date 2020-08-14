Zavadanak ne demek? Zavadanak anlamı nedir?

Zavadanak kelimesinin anlamı merak ediliyor. Zavadanak kelimesinin sizler için mercek altına aldık. İşte zavadanak kelimesinin anlamı.

14.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:01

Sosyal medyada sık sık trend olan kelimelerden olan "zavadanak", vatandaşların merak konusu oldu. Peki, zavadanak ne demek? Zavadanak anlamı nedir?

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ZAVADANAK NE NDEMEK?

Zavadanak: Bir eylemi hızlı şekilde ve kontrolsüzce yapma anlamına gelir.

Zavadanak tabiri, bir Yörük ifadesidir.