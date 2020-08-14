Sosyal medyada sık sık trend olan kelimelerden olan "zavadanak", vatandaşların merak konusu oldu. Peki, zavadanak ne demek? Zavadanak anlamı nedir?

ZAVADANAK NE NDEMEK?

Zavadanak: Bir eylemi hızlı şekilde ve kontrolsüzce yapma anlamına gelir.

Zavadanak tabiri, bir Yörük ifadesidir.