Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı

Türk sinemasının en şık giyinen oyuncularından Nebahat Çehre, kendi kıyafetlerini tasarladı. Çehre, karantina döneminde dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'le 52 parçalık bir kapsül koleksiyon hazırladı. 76 yaşındaki usta oyuncu geçtiğimiz hafta Beykoz Kundura Fabrikası'nda tasarımlarını giyerek modellik yaptı.

"ÇEKİMDE HİÇ YORULMADIM, ENERJİM TAVAN YAPTI"

Tam 12 saat boyunca fotoğraf sanatçısı Emrah Esen'e poz veren Çehre, çok heyecanlı bir gün geçirdiğini söyleyerek "Çekim boyunca 10 kıyafeti giydim, çıkardım. Ama hiç yorulmadım. Büyük bir keyif aldım. Enerjim de tavan yaptı. Bu koleksiyon yaşı olmayan ve her daim şık, alımlı ve zarif görünmek isteyen kadınlar için. Daha tasarımlar çıkmadan ön siparişler gelmeye başladı, çok mutlu oldum. Kısmetse koleksiyon 18 Eylül'den önce dijital platformlarda satışa çıkacak" dedi.

"MAĞAZACILIK YAPMIŞTIM, SEKTÖRE YABANCI DEĞİLİM"

Oyuncu, karantina döneminde, içinde birden fazla kadın keşfettiğini söylemiş bu sayede de bu koleksiyonu ortaya çıkardığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Pandemi nedeniyle evde geçirdiğim günlerde eski moda çizimlerimi buldum. Rufat İsmayil'e çizimlerimi gösterdim ve çok beğendiğini söyledi. Eklemeler yaparak, ortak bir koleksiyon hazırladık."