Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı

Vietnam'ın Binh Duong eyaletindeki bir depoya düzenlenen baskında, piyasaya yeniden satılmak için kullanılmış 324 bin prezervatif ele geçirildi. Olayla ilgili olarak depo sahibi Pham Thi Thanh gözaltına alındı.

"PES" DEDİRTEN SAVUNMA

Thanh, olayla ilgili verdiği ifadesinde, "Kullanılmış prezervatifleri temizliyoruz. Ayda birer kez kullanan kişilerle temasa geçip burada topluyoruz. Kötü bir şey yapılmadı" diye kendini savundu.

İMHA EDİLECEK

Thanh daha sonra sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildiği ifade edildi. Ele geçirilen prezervatiflerin ağırlığı 369 kilogram olduğu belirtildi. Binh Duong İl Piyasa Yönetimi Müdürü Tran Van Tung, delil olarak ele geçirilen prezervatiflerin tehlikeli tıbbi atık sayıldığından dolayı soruşturma biter bitmez hemen imha edileceğini söyledi.

Polis, fabrika sahibinin tutuklandığını, sorgulamanın ardından resmi suçlamaları yönelteceklerini açıkladı.