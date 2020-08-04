Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan nereli, kaç yaşında?

Yazar Yusuf Kaplan, Sivas ili Şarkışla ilçesinde doğdu. East Anglia Üniversitesinde yüksek lisansını yaptı,Londra Üniversitesi ve Middlesex Polytechnic'te ise doktorasını tamamladı. İşte, Yusuf Kaplan hayatı...

YUSUF KAPLAN KİMDİR?

Kaplan, 1964 yılında Şarkışla'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, sahne ve görüntü sanatları bölümü, Sinema-TV ana sanat dalından mezun oldu. Lisans eğitiminin ardında yüksek lisans ve doktora eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla İngiltere'ye gitti.

1991 yılında East Anglia Üniversitesinde "Story-Telling and Myth-Making Medium: Television" başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1992 yılında Londra Üniversitesi ve Middlesex Polytechnic'te Dr. Roy Armes'ın danışmanlığında doktora yaptı.

İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kayıtlar, Kitap Dergisi, Girişim, İslâm ve Kadın ve Aile gibi dergilerle Zaman ve Millî Gazete gibi günlük gazetelerde çeşitli yazı, röportaj ve çevirileri yayımlandı. Michel Foucault, Baudrillard, Milan Kundera, Umberto Eco ve John Berger gibi yazar ve düşünürlerden çeşitli çeviriler yaptı.

UMRAN DERGİSİNİ YÖNETTİ

Bir süre Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Kaplan, ardından 3 yıl Umran dergisini yönetti. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde öğretim görevlisidir ve Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları yazıyor. 25 Şubat 2006'ya kadar TV5'in genel yayın koordinatörlüğünü yaptı, daha sonra TVNET'in kurucuları arasında yer aldı.