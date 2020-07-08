Yurt içi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla yurt içi mi, yurtiçi mi? Yurt içi ne demek?

Yurt içi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, yurt içi TDK'ya göre nasıl yazılır? Yurtiçi nasıl yazılır? Yurtiçi mi, yurtiçi mi? TDK'ya göre yurt içi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE YURT İÇİ NASIL YAZILIR?

Yurtiçi: Yanlış

Yurt içi: Doğru

YURT İÇİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

yurt içi:

1. sıfat Yurt sınırları içinde olan.

2. isim Yurt sınırları içindeki her yer.