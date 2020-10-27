Yunanistan'da donanmaya ait anti - mayın gemisi ile konteyner gemisi çarpıştı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'da bulunan Pire Limanı açıklarında "Kallisto" adlı anti-mayın gemisiyle Portekiz bandıralı ticaret gemisi "Maersk Launceston" çarpıştı.

DONANMA GEMİSİ YAN YATTI

Donanma gemisinin ağır hasar alarak yan yattığı kaza sonrası bölgeye gönderilen römorkörün gemiyi çekmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

"Kallisto" adlı gemide bulunan 27 kişiden iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kalan 25 kişinin ise buradan diğer bir askeri gemiye taşındığı belirtildi. Savunma Bakanlığı yaralanan kişilerin olduğunu doğruladı. Yunan Donanması ise, çarpışmanın sabah 07.30 sularında Saronic Körfezi'nde gerçekleştiğini duyurdu. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.