Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, katıldığı bir sempozyumda Türk Savunma Sanayii tarafından geliştirilen silahları analiz etti.

"DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRMEK İÇİN ATILAN BİR ADIM"

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemlerinden bahseden Yunan spiker, Yunan idarecilerine sitem ederek "Bunu yapmak o kadar da zor değil yeter ki arkanda yeterli irade ve siyasi destek olsun. Türkler dışa bağımlılıklarını bitirmek için bu sistemi tek başlarına yaptılar." dedi.

Theodoratos ayrıca İspanya ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinin askeri teknoloji konusunda Türkiye'ye destek vermesine de tepki gösterdi. Türkiye'nin tanksavar füzesi UMTAS hakkında konuşan Yunan spiker "Bu sistemler şuan hizmette ve aktif olarak kullanılıyor. Bunların helikopter gibi çeşitli platformlara konuşlandırıldığını gördüm. Araçlarda, silah taşıyıcılarında vb. gibi yerlerde." dedi.

"YUNANİSTAN ZIRHLI ARAÇLARA KARŞI BİR ŞEYLER ÜRETEBİLİRDİ"

Otokar firması tarafından geliştirilen Kobra 2 zırhlı aracı hakkında konuşan Yunan spiker, "Yunanistan en azından bu sisteme karşı bir şeyler üretebilirdi ancak bir plan hatta bir çizim bile mevcut değil. Her türlü sahada görev yapabilen bu araç roket veya tanksavar taşıyıcısı olarak kullanılabilir. Bunlardan Türkiye için yüzlerce adet üretilecek" ifadelerini kullandı.

"ATMACA'NIN MENZİLİ 200 KİLOMETREDEN FAZLA OLACAK"

Türkiye'nin ilk gemisavar füzesi Atmaca'ya da değinen Yunan spiker, bu sistemin Yunanistan'a ait savaş gemilerine karşı kullanılacağını söyleyerek, "Yunan savaş gemilerinin harekat alanını kısıtlamak için tasarımlarına ne kadar ağırlık verdikleri inanılmaz. Kara üslerinden de fırlatılabilen bu füzenin menzili 200 kilometreden fazla olacak" dedi.

Türkiye'nin yakın zamanda çok büyük savaş gemileri yapmaya başlayacağını da aktaran Theodoratos, Türk mühendislerine olan hayranlığını gizleyemeyerek "Türkler bizim gibi değiller. Biz tüm kritik sistemleri dışarıdan alıyoruz ve bazen bize pardon fabrika kapalı deyip geri yolluyorlar. Tabi Avrupalıysa, eğer Amerikalıysa bize eski sistemlerini verip yolluyorlar" diye konuştu.

"TÜRKLER ARTIK YENİ BİR SAVAŞ KONSEPTİ GELİŞTİRDİ"

Türkiye'nin torpidolar konusunda da Yunanistan'dan bir nesil önde olduğunu dile getiren Yunan spiker "Türk denizaltıları yerli torpidolara sahip olacak. Türk denizaltıları modernize ediliyor artı imal edilecekler. Umarım bu gecikir" dedi.

Theodoratos, Türkiye'nin bu sistemlerle birlikte Ege'yi aşıp çeşitli fırsat ve hedeflerin peşinde koşacağını dile getirdi. Türkiye'nin İHA mühimmatı çalışmaları hakkında bilgi veren Theodoratos, Türklerin artık yeni bir savaş konsepti geliştirdiği söyledi.

Yunan savaş gemilerini işaret eden Yunan spiker, "Bu küçük sistemler büyük fırkateynlerin pahalı radarlarına çok kolay şekilde zarar verebilir." diye konuştu.

"GÖKDOĞAN VE BOZDOĞAN ŞU ANA KADAR BEKLENEN KARŞILIĞI VERDİLER"

Türkiye'nin hava-hava füzeleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan ile ilgili de konuşan Yunan spiker "Önümüzdeki iki yıl içinde bunlar tamamen işlevsel olacak. Test ediliyorlar ve şu ana kadar beklenen karşılığı verdiler. Burada Batı ve NATO da bir noktada oturup düşünmeliler. Çünkü tüm bunlar sadece birisi oturup araştırıp ürettiği için ortaya çıkmadı. Bazıları bu gelişmede ilerleyebilmeleri için onlara çok önemli bilgiler verdi." dedi.

"BİZİM BÖYLE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZ YOK"

Türkiye'nin motor çalışmalarına da değinen Yunan spiker şunları aktardı:

"Önce motor satın aldılar sonra teknoloji satın aldılar ve şimdi Kale grubu liderliğinde kullandıklarının yerini alacak kendi motorlarını üretiyorlar. Atmaca'da, Hisar'da ve diğer füzelerde kullanılması için. Ayrıca turbojet motorları da üretiyorlar."

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar ve Anka tipi insansız hava araçları hakkında konuşan Yunan spiker, "Bizim böyle insansız hava araçlarımız yok" diyerek isyan etti.