Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar

İstanbul'un Fethi vesilesiyle 29 Mayıs tarihinde Ayasofya'da okutulan Fetih Suresi, Yunanistan'da büyük yankı uyandırmıştı. Bu durumu sindiremeyen Yunan vatandaşlar sosyal medyadan "Ayasofya tekrar bizim olacak" başlığı altında gündem yaratmışlardı. Olayın ardından günler geçmesine rağmen hazımsızlığı devam eden Yunanistan, Edirne sınırında bulunan Dimetoka kentinde ibadete kapalı bulunan tarihi Çelebi Mehmet Camii'nin minaresine Yunanistan bayrağı asarak misilleme yaptı. Bayrak, fark edilmesinin ardından belediye tarafından indirildi.

ASILAN YUNAN BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin karşısında bulunan Yunanistan'ın Dimetoka kentinde bulunan ve restore edilmeyi bekleyen ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin minaresine dün gece henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından Yunan bayrağı asıldı. Bu sabah bayrağın asıldığını fark edenlerin uyarısı ile belediye yetkilileri, Yunan bayrağını minareden indirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dimetoka Belediye Başkanı Ramilos Haciyannoğlu, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, bayrağın cuma akşamı minarede bulunmadığını, olayın cumartesi ya da sabaha karşı yaşandığını kaydetti. Haciyannoğlu, bayrağın fark edilmesi üzerine indirildiğini, polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.