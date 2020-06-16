Yumuşacık ıslak kurabiye tarifi
Kek kıvamında bir kurabiyeye ne dersiniz? İlk denemeden sonra favoriniz olacak olan ıslak kurabiye, özellikle çocuklarınız için vazgeçilmez bir lezzet olacak.
5 çaylarınızın ve atıştırmalıklarınızın yeni favorisi olacak olan ıslak kurabiyeyi yemeye doyamayacaksınız. Yumuşatıcı dokusu ve beyaz görünümü ile "beni ye" diyen ıslak kurabiyeleri çocuklarınız da çok sevecek.
GEREKLİ MALZEMELER
Kurabiye için: 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvıyağ, 1 çay bardağı nişasta kabartma tozu, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 yumurta
Ganaj için: 50 gr sütlü çikolata, 2 yemek kaşığı sıvı krema, 50 gr bitter çikolata
Islatmak için: 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı süt
Süsleme için: Hindistan cevizi
HAZIRLANIŞI
Oda sıcaklığında tereyağını eritip çırpın. Krem kıvamına gelen tereyağına sıvıyağı ekleyin. Sonra kurabiye için gerekli olan tüm malzemeleri ekleyip homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Hamur elinize yapışacak kıvama gelene kadar karıştırın. Unu fazla eklememeye dikkat edin.
Hamuru bir süre dolapta dinlendirin. Tepsiye yağlı kağıdı serip üzerine küçük bezeler şeklinde hamur parçalarını dizin.Bezelerin üzerine hafifçe bastırıp yassı bir yüzey oluşturun. 175 derece fırında 20 dakika boyunca hafif pembeleşinceye kadar pişirin.
Kurabiyeleri fırından çıkarınca üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı sürün ve diğer kurabiyeyi üzerine yerleştirin. İki kurabiye arasında çikolata olacak şekilde kurabiyeleri servise hazırlayın.Hazırladığınız kurabiyeleri şeker ve süt karışımına batırıp Hindistan cevizine bulayın. 15 dakika bekleyip servis edin.