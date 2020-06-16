Yumuşacık ıslak kurabiye tarifi

5 çaylarınızın ve atıştırmalıklarınızın yeni favorisi olacak olan ıslak kurabiyeyi yemeye doyamayacaksınız. Yumuşatıcı dokusu ve beyaz görünümü ile "beni ye" diyen ıslak kurabiyeleri çocuklarınız da çok sevecek.

GEREKLİ MALZEMELER

Kurabiye için: 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvıyağ, 1 çay bardağı nişasta kabartma tozu, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 yumurta

Ganaj için: 50 gr sütlü çikolata, 2 yemek kaşığı sıvı krema, 50 gr bitter çikolata

Islatmak için: 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı süt

Süsleme için: Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

Oda sıcaklığında tereyağını eritip çırpın. Krem kıvamına gelen tereyağına sıvıyağı ekleyin. Sonra kurabiye için gerekli olan tüm malzemeleri ekleyip homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Hamur elinize yapışacak kıvama gelene kadar karıştırın. Unu fazla eklememeye dikkat edin.

Hamuru bir süre dolapta dinlendirin. Tepsiye yağlı kağıdı serip üzerine küçük bezeler şeklinde hamur parçalarını dizin.Bezelerin üzerine hafifçe bastırıp yassı bir yüzey oluşturun. 175 derece fırında 20 dakika boyunca hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

Kurabiyeleri fırından çıkarınca üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı sürün ve diğer kurabiyeyi üzerine yerleştirin. İki kurabiye arasında çikolata olacak şekilde kurabiyeleri servise hazırlayın.Hazırladığınız kurabiyeleri şeker ve süt karışımına batırıp Hindistan cevizine bulayın. 15 dakika bekleyip servis edin.