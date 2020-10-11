Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarlada yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden Ahmet Necdet Doğan (18), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Akçakale'ye bağlı Yukarı Çinpolat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada hasat yapan biçerdöver yüksek gerilim hattına takıldı. Biçerdöver operatörü son anda araçtan atlayarak, çevredekilerden yardım istemeye gitti. Bu sırada biçerdövere yanlışlıkla dokunan Ahmet Necdet Doğan ise akıma kapıldı. Bir süre sonra tarlada hareketsiz yatan Doğan'ı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine geçen ekipler Doğan'ı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan genç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.