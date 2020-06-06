Yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Ali'ye otomobil çarptı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ali Han Çakmak'a otomobil çarptı.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ali Han Çakmak'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alınırken, kazanın ardından kaçan sürücü, polis tarafından yakalandı. Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerindeki yan yolda meydana geldi. Bulvar üzerinde duran araçtan inen bir kişi yolun karşısındaki markete girdi. 3 yaşındaki Ali Han Çakmak da aynı araçtan inip, markete gitmek istedi. Ancak yoldan geçtiği sırada hızla gelen otomobilin altında kaldı. Çocuk ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Han Çakmak, Alanya'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Çarpmanın şiddetiyle çocuğun metrelerce ileri savrulduğu, aracın ise durmayıp olay yerinden ayrıldığı görülüyor.