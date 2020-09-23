Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobilin camından Arzu D'ye mimikleriyle tacizde bulunduğu ve aracına davet ettiği öne sürülen Serdar T. (45) yakalandı. Serdar T. mahkeme tarafından 90 günlük adli kontrol cezasına çarptırıldı.

ARACINA BİNMESİNİ TEKLİF ETTİ

Olay, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 10 gün önce meydana gelen olayda, yürüyüşe çıkan Arzu D. bu sırada karşı yönden gelmekte olan otomobil içerisindeki sürücünün kendisini yüz ifadeleriyle taciz ettikten sonra araca binmesini teklif ettiğini belirterek, 3 gün önce polise şikayette bulundu.

ADLİ KONTROL CEZASI VERİLDİ

Herhangi bir sonuç alamayacağından bu kişiyi şikayet etmeyi düşünmediğini belirten Arzu D, konuyu anlattığı yakınlarının telkinlerde bulunduğunu, bu nedenle de olayın üzerinden 1 hafta geçtikten sonra şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, Arzu D'nin aracın plakasını belirtmesi üzerine araştırma başlattı. İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşayan ve bir pazarlama şirketinde çalışan Serdar T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen Serdar T. mahkeme tarafından 90 gün boyunca her gün karakola giderek imza atma karşılığı adli kontrolle serbest bırakıldı.