Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde epilepsi hastası bir vatandaş, evine gitmek için yol kenarında araba beklerken nöbet geçirdi. Yüz üstü yere yığılan adama, yoldan geçen bir astsubayın yardım eli uzatması, vatandaşları duygulandırdı.

Epilepsi rahatsızlığı yaşayan Mustafa Kezmez, Alaybey Mahallesi'ne gitmek üzere yeni otogar kavşağında araba beklemeye durdu. Birkaç dakika sonra nöbet geçiren Kezmez, bir anda yere yığıldı.

"İYİ MİSİNİZ, NEFES ALABİLİYOR MUSUNUZ?"

O sırada yoldan geçerken duran bir askeri araçtan inen astsubay, yerde yatan adama ilk müdahaleyi yaparak, yardım eli uzattı. Hastanın nabzını yoklayarak, "İyi misiniz, nefes alabiliyor musunuz" diyen vicdanlı asker, ambulans gelene kadar yaşlı adamın başında bekledi. Astsubayın duyarlı davranışı ise vatandaşları bir hayli duygulandırdı.

Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kezmez, tedavi altına alındı.