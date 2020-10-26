Yok yok şarkı sözleri nedir? Feride Hilal Akın Yok Yok şarkı sözleri nedir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan yok yok şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Feride Hilal Akın'a ait yok yok şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Feride Hilal Akın bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki yok yok şarkı sözleri nelerdir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan yok yok şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Feride Hilal Akın'a ait yok yok şarkı sözleri nasıldır? Peki yok yok şarkı sözleri nelerdir?
YOK YOK ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?
Bir gönüle sığmaz, hani bir ömür bu aşk
Uğurlar gönlümü, sen bul beni
Yalanlarım, hatalarım başıma dert oldu
Karanlık gecenin içinde kayboldum
Günahlarım, zaaflarım her yanda, sen yoksun
Bi' yanım mutlu da bi' yanım hep yoksun
Yok bu hâlime bi' çare, bir mehtaba avare
Şarkımı söyler dururum, belki duyarsın diye
Ay, ay, ay
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bir gönüle sığmaz, hani bir ömür bu aşk
Uğurlar gönlümü, sen bul beni
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bi' önemi yok, yok, yok
Bu aşk değil de ne be?
Bu aşk, bu aşk değil de ne?
Bu aşk değil de ne be?
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Bi' önemi yok, yok, yok