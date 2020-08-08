YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihlerinde yapılan hatalar nelerdir? 2020 YKS tercih kılavuzu, 2020 üniversite taban puanları

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2020 YKS tercihleri 6 Ağustos itibarı ile başladı. Adaylar, 14 Ağustos'a kadar üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. İşte, ÖSYM AİS YKS tercihleri ekranı...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020 YKS tercihleri, 06.08.2020 tarihinde başlayıp, 14.08.2020 tarihine kadar devam etmektedir. 2020 YKS tercih kılavuzuna dikkat ederek istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Bunun için https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak istediğiniz üniversiteleri tercih edebilirsiniz.

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ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI

2020 üniversite tercihleri için YÖK'ün yayınladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası gibi bilgilerin yer aldığı site, tercih zamanında size yardımcı olacaktır.

YKS TERCİH ROBOTU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİNDE YAPILAN HATALAR NELERDİR?

Üniversite tercihlerinde özellikle ilk defa tercih yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Stresli ve karmaşık bu dönemde dikkat edilmesi gereken nokta şöyledir;

-Başarı sırası yerine puana bakılmamalıdır.

-Önemli olan istediğiniz bölümdür. Puanı düşük diye en başa yazmak hata olur.

-Tercih listesinde sadece 3-4 bölüm yazmak. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz.

-Bir diğer hata bütün tercih listesini doldurmak. Okumak istemediğiniz bölümü tercih listesine yazayın.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.