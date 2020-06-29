17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan Ömer A., YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye katıldıktan sonra evine döndü. Mahallede arkadaşlarıyla karşılaşan, Ömer A., yorgun olduğunu ve eve gideceğini söyledi. Odasına geçen genç, kime ait olduğu öğrenilemeyen ve evde bulunan tabancayla kendisini vurdu.

17 YAŞINDAKİ GENCİN İNTİHARI ARAŞTIRILIYOR

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri, evde Ömer A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.Ömer A'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ömer A'nın bu sabah toprağa verildiği öğrenilirken, intiharıyla ilgili araştırma sürüyor.